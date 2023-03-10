تفاصيل استئصال ورم يزن 9 كيلوجرامات من رحم سيدة بالإسكندرية.. «كانت حامل»

كشف الدكتور حسن سالم، استشارى النساء والتوليد والأورام وأحد أفراد الطاقم الطبي الذي أجرى عملية إستئصال ورم بالرحم يزن 9 كيلو من رحم سيدة حامل فى الشهر السادس بالإسكندرية، تفاصيل جديدة فيما يخص تلك العملية، مؤكدًا أن الورم داخل الرحم كان يمثل 4 أضعاف حجم الجنين، فلم يسبق أن حدث مثل تلك العملية في مصر وتم إزالة الورم دون أن يضار الجنين.

الورم حجم 3 أجنة مولودين

واضاف «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الورم حجمه 4 أضعاف الجنين حاليا، وهو بحجم 3 أجنة في وقت الولادة، إذ أن الطفل وقت الولادة وزنه الطبيعي 3 كيلوجرامات، فيما بلغ وزن الورم 9 كيلوجرامات.

وأوضح أن عملية استئصال الورم استغرقت 3 ساعات وكانت تمثل صعوبة كبيرة إلا أنه بفضل الله قد استطاع الفريق الطبي الحفاظ على الجنين والأم حيث خرجا بصحة جيدة.

أسباب تكون الأورام في الرحم

وعن سبب تكون الأورام في الرحم، أكد أنه لا يوجد دليل علمي حتى الوقت الراهن يقف على أسباب تكون أورام الرحم، إلا أن الأمر يرجع لتاريخ مرضي في العائلة حيث قد يكون سبق لسيدات العائلة تكون أورام مسبقة.

نصائح للفتيات: فحوصات المقبلين على الزواج مهمة

ونصح كل فتاة بضرورة إجراء فحص دوري قبل الزواج وبعده، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج لأهميتها.