استئصال ورم خبيث لمريض بمستشفى سرس الليان في المنوفية خلال 3 ساعات

نجح الفريق الطبي بمستشفى سرس الليان في محافظة المنوفية، في إجراء استئصال ورم خبيث بالانحناء الكبدي بالقولون، في عملية استمرت 3 ساعات، كأول عملية أورام داخل المستشفى.

وتُعد العملية من الجراحات الكبيرة التي تمت داخل المستشفى.

إنقاذ مريض بعملية دقيقة في مستشفى سرس الليان

ووصل مريض إلى مستشفى سرس الليان، يبلغ من العمر 50 عامًا، مريض سرطان قولون وأمعاء دقيقة، وأجريت له عملية استئصال آخر 25 سم من اللفائقي والأعور والزايدة والقولون الصاعد والانحناء الكبدي بالقولون والنصف الأيمن للقولون المستعرض نتيجة وجود الورم، واستمرت العملية 3 ساعات.

وأجرى هذه العملية فريق طبي مكون من الدكتور أحمد شوقي، استشاري الجراحة المتعاقد بالمستشفى، والدكتور السيد مرعي، أخصائي الجراحة، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور إيهاب عياد، أخصائي الجراحة، رئيس قسم الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور إسلام عصر، أخصائي التخدير بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد حامد، مدير المستشفى.

من جانبه أشاد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك علي سرعة إجراء العملية والإستجابه الفورية لإنقاذ هذه الحالة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة، خاصة في التخصصات الدقيقة والنادرة.

مدير مستشفى سرس الليان: العملية تأتي في إطار التطوير المستمر

وأعرب الدكتور محمد حامد، مدير مستشفي سرس الليان، عن فرحته بالمستوى الذي وصل إليه المستشفى خلال الفترة السابقة؛ إذ أن إجراء العمليات الدقيقة يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنوفية، والتدريب المستمر للفرق الطبية كافة، وتذليل العقبات كافة أمام الحالات الحرجة والطارئة لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.