استئصال ورم وزنه 9 كيلو من رحم سيدة حامل في الشهر السادس بالإسكندرية

نجح فريق طبي في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في الشهر السادس من الحمل، وذلك بعد استئصال ورم من رحم الأم يزن 9 كيلوجرامات، في عملية استغرقت 3 ساعات.

وكشف الفريق الطبي، برئاسة الدكتور حسن سالم، استشارى النساء والتوليد والأورام وأحد أفراد الطاقم الطبي، كواليس المعجزة التي تمت في الإسكندرية، وتسببت في إنقاذ سيدة حامل، ووفقاً للأطباء فهي العملية الأولي من نوعها وذلك بسبب صعوبة العملية ونتائجها ووزن الورم.

تفاصيل عملية استئصال ورم من رحم سيدة حامل

وأكد الفريق الطبي، في بيان، أن الواقعة بدأت حين بدأت سيدة حامل فى الشهر السادس تعاني من ضيق بالتنفس واحتباس بولي وآلام حادة بسبب وجود ورم ليفى عملاق على الرحم، وتبين مع الفحص الدوري وهي في الشهر السادس، أن هناك ورم يضغط على الحجاب الحاجز والكلي والجنين، مما تسبب في التواء قدم الجنين لكبر حجم الورم واختراقه للرحم.

3 ساعات لاستئصال الرحم

وأكد الفريق الطبي، في البيان، اتخاذ قرار سريع بدخول المريضة غرفة العمليات لاستئصال الورم عبر عملية استغرقت 3 ساعات، حيث بذل الأطباء جهدهم في الحفاظ على حياة الجنين والأم.

وأوضح الطبيب حسن سالم، رئيس الفريق الطبي، أن هذه العملية سابقة تحدث لأول مرة في مصر، من خلال إزالة ورم بهذا الحجم في وجود حمل بالشهر السادس، لافتا إلى أن المريضة خرجت من المستشفى بصحة جيدة.

الفريق الطبي

وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسن سالم، إستشارى النساء والتوليد والأورام، والدكتورة نهلة فراويلة أخصائية النساء والتوليد، والدكتور عمرو حلمى أستاذ التخدير وأستاذ دكتور حاتم وفا أستاذ التخدير.