رئيس كوريا الشمالية يتفقد تدريبات هجومية حية ويشدد على جاهزية القوات

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم «كيم جونج»، أون تفقد تدريبات هجومية بالذخيرة الحية لوحدة مدفعية، أمس، وأكد ضرورة الرد على أي استعدادات حرب من قبل العدو، واطمأن على الموقف الفعلي للاستجابة الحربية للسرية الثامنة للهجوم بالذخيرة الحية التابعة للوحدة المكلفة بضرب مطار عمليات العدو في اتجاه الجبهة الغربية وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى.

كوريا أطلقت صاروخ باليستي قصير المدى

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر من مدينة نامفو الساحلية الغربية في الشمال في الساعة 6:20 مساء.

وفيما يبدو أنه تصعيد من جانب كيم جونج أون قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زعيم كوريا الشمالية وجه ميدانيا وحدة مدفعية هواسونغ المكلفة بمهمة عملياتية للجيش الشعبي الكوري على الجبهة الغربية في 9 مارس وشاهد تدريبات هجومية.

ونقلت الوكالة أن كيم جونج أون شدد على ضرورة البقاء في حالة يقظة دائمًا لجميع أنواع التحركات المحمومة للاستعداد للحرب التي يقوم بها العدو -قاصدًا جارته الجنوبية- مؤخرًا والحفاظ على القدرة القوية والتدرب عليها بثبات للاستجابة على نحو ساحق لهذه التحركات واحتوائها في كل الأوقات من أجل ردع شامل لخطر اشتباكات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وظهرت في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية ابنة كيم جونغ أون المحبوبة، كيم جو-إيه، والتي حضرت فاعليات التدريبات الهجومية.