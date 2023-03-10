انتخاب الرئيس الصيني «شي جين بينج» لولاية ثالثة بإجماع غير مسبوق

انتخبت الدورة الحالية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني، «شي جين بينج»، بالإجماع رئيساً لجمهورية الصين الشعبية ورئيساً للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع وذلك لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية «شينخوا».

النواب صوتوا بالإجماع لصالحه

وبحسب «سكاي نيوز» فإن النواب صوتوا بالإجماع لصالحه، ليحكم قبضته على السلطة كأقوى زعيم يحكم الصين منذ ماو تسي، وجاءت نتيجة التصويت بالإجماع دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت بإجمالي 2952 صوتا في الاستفتاء الذي جرى بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

الناس العاديين في الصين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز

وكان رئيس الصين البالغ من العمر 69 عاما، حصل في أكتوبر على تمديدٍ لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبين الأهم في سلم السلطة في البلاد.

وكانت صحيفة الشعب الصينية اليومية، نشرت السيرة الذاتية للرئيس الصيني ووصفته بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه ومؤكدة أن الناس العاديين في الصين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز.