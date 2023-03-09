تايوان تسمح باستئناف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين

قالت حكومة تايوان، في بيان اليوم، إنها ستسمح باستئناف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك في بادرة إظهار لحسن النية السياسية لبكين على الرغم من التوترات العسكرية المتفاقمة.

تسيير رحلات مباشرة إلى أربع مدن صينية

وذكرت قناة «تشانيل نيوز آشيا»، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن تايوان - التي تعتبرها الصين أرضا خاصة بها - تسمح حاليا بتسيير رحلات مباشرة إلى أربع مدن صينية فقط وهي «بكين» و«شانجهاي» و«تشنجدو» و«شيامن»، مشيرة إلى أن الصين، طالبت تايوان باستئناف الرحلات الجوية وحثتها على عدم استخدام الوباء كذريعة لمزيد من التأخير.

بدوره، قال مجلس إدارة شئون البر الرئيسي الصيني في تايوان اليوم، إنه سيسمح لعشر مدن أخرى برحلات منتظمة بما في ذلك «شنتشن» و«قوانجتشو» و«نانجينج»، بينما سيسمح برحلات الطيران العارض إلى 13 مدينة أخرى.

اختيار المدن على أساس التواجد الكبير لرجال الأعمال

وقال المتحدث باسم المجلس تشان تشيه هنج إنه تم النظر في طلبات الصين بشأن المدن التي ينبغي أن تشهد عودة الرحلات الجوية المباشرة وأنه تم اختيار المدن العشر على أساس التواجد الكبير لرجال الأعمال التايوانيين هناك.

وأضاف المتحدث أن الصين، اقترحت 26 مدينة وتم أخذ ذلك في الاعتبار أيضا، موضحة أن هذه الخطوة تظهر النوايا الحسنة الصادقة.

يشار إلى أن حكومة تايوان تسعى لاستئناف التفاعلات وخاصة التبادلات الشعبية مع الصين منذ رفع قواعد الحجر الصحي الصارمة أواخر العام الماضي، حيث قالت الرئيسة تساي إنج ون إنها تأمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف التوترات.

ومع ذلك، لا تزال الصين ترفض التحدث إلى تساي معتبرة أنها انفصالية بينما ترى تساي أن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله، وترفض بشدة مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.