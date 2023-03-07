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وزير خارجية الصين يحذر من تجاوز الخط الأحمر بشأن ملف تايوان

كتب:

أ ش أ
10:48 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني

وجه وزير الخارجية الصيني تشين قانج، تحذيرًا إلى واشنطن مما وصفه بـ«تجاوز الخط الأحمر» بشأن ملف تايوان، داعيا إلى معارضة دعوات الانفصال بهدف إرساء الاستقرار والسلام.

وأشاد وزير الخارجية الصيني بعلاقات بلاده مع الصين، واصفا إياها بـ«الاستراتيجية»، مؤكّدا أنَّها تسهم في تشكيل عالم متوازن ومتعدد الأقطاب.

وقال وزير الخارجية الصيني، حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الصينية الروسية لا تستهدف أي طرف ثالث، محذرا من أن بعض الجهات التي لم يسمها تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا لتحقيق أهداف جيوسياسية.

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بقلم أ ش أ