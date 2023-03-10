شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة.. أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع

انتخب البرلمان الصيني «مؤتمر الشعب الوطني»، اليوم، شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 أعوام.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنّ نحو 3 آلاف عضو من أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى على أن يكون شي رئيسا للبلاد.

شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة

وانتُخب شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة، بعد حصوله شي البالغ من العمر 69 عاما على إجماع الأصوات لولاية ثالثة كرئيس للجنة العسكرية المركزية في البلاد.

وأشار الراديو إلى أنّ هذا جاء بعدما تم إجراء تغيير في الدستور عام 2018 ألغي فيه القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس، وأجريت الانتخابات في وقت تواجه الصين ضغوطا دولية متزايدة لتهدئة عدوانها في بحر الصين الشرقي وعدائها مع تايوان وهونغ كونج.

التصويت لصالح انتخاب شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة

وأوضحت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني صوت على انتخاب شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة بعد حصوله على 2952 صوتًا، ما يضعه على المسار الصحيح للبقاء في السلطة، وكان فوز شي نتيجة محتومة لأنّه يحظى بتأييد الحزب الشيوعي الحاكم بمؤيديه منذ أن تولى السلطة لأول مرة في عام 2012، ويتم تعيين أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من قبل الحزب الحاكم، وبالتوازي مع تمديد الرئاسة ، تم تسمية شي بالإجماع قائدًا لجيش التحرير الشعبي، وهو الاسم الرسمي للجيش الصيني، وتعد القوات المسلحة الصينية فريدة من نوعها من حيث قيادتها من قبل الحزب السياسي الحاكم ، وليس أعضاءها الذين يقسمون اليمين للدفاع عن البلاد أو الدستور.

وتم تعيين شي لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب في أكتوبر، ونظر الرئيس الصيني شي جين بينج ينظر بعد الإدلاء بصوته لاختيار قادة الدولة خلال جلسة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.