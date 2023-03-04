أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 4 مارس 2023.. البرتقال البلدي بـ5 جنيهات
كتب:
رحاب عبد الراضى
08:06 ص | السبت 04 مارس 2023
أسعار الفاكهة
تباينت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 4 مارس في سوق العبور وأسواق حدائق القبة.
وتقدم «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور وأسواق التجزئة السبت الموافق 4 مارس.
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، كالتالي:
- برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.
- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.
- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.
- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.
- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.
- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.
- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.
- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.
- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.
- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.
- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.
- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.
- كنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.
- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.
- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.
- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.
- الأناناس سعره 50 جنيهًا.
- ليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.
- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.
- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.
- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.
- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.
- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم
وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة ما يلي:
- كنتالوب 26.95 جنيه.
- موز بلدي بسعر 12.30 جنيه.
- برتقال عصير 5.95 جنيه.
- برتقال بسرة 8.95 جنيه.
- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.
- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.
- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.
- كيوي 34.95 جنيه.
- جوافة 28.95 جنيه.
-أناناس ذهبي 79.95 جنيه.