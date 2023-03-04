أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 4 مارس 2023.. البرتقال البلدي بـ5 جنيهات

تباينت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 4 مارس في سوق العبور وأسواق حدائق القبة.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور وأسواق التجزئة السبت الموافق 4 مارس.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، كالتالي:

- برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

- كنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.

- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس سعره 50 جنيهًا.

- ليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة ما يلي:

- كنتالوب 26.95 جنيه.

- موز بلدي بسعر 12.30 جنيه.

- برتقال عصير 5.95 جنيه.

- برتقال بسرة 8.95 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 28.95 جنيه.

-أناناس ذهبي 79.95 جنيه.