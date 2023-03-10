تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و834 شاحنة و442 سيارة.

وصول 6 آلاف طن بضائع

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم 6000 طن بضائع، 410 شاحنات، و423 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و424 شاحنة و19 سيارة.

وأشار البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفن الثلاث دليلة وبوسيدون إكسبريس والحرية، بينما غادر الميناء بالأمس السفن الثلاث دليلة وبوسيدون إكسبريس والحرية.

5 آلاف طن بضائع متنوعة

وشهد ميناء نويبع اليوم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و300 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن سينا وبريدج وآيلة.

كما استقبل ميناء السويس اليوم، السفينة SEA WAVE1، وعلى متنها 386 سيارة بوزن 770 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1950 راكبا.