«بي بي سي»: 10ملايين جنيه إسترليني راتب رئيس شركة «بريتيش بتروليم»

رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، تضاعف الراتب السنوي لرئيس شركة بريتيش بتروليوم «برنارد لوني»، أكثر من الضعف، ليصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل 4.46 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة أرباحًا قياسية على ارتفاع أسعار الطاقة.

رئيس شركة «شل» يحصل على نحو 9.7 مليون جنيه إسترليني

وبحسب «بي بي سي»، أعلن منافس لوني السابق، بن فان بيردن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «شل»، عن ارتفاع كبير في الأجور بأكثر من 50% إلى ليحصل على نحو 9.7 مليون جنيه إسترليني، سنويا، في ظل تحقيق شركة شل وبريتيش بتروليوم مكاسب مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قفزة رواتب لوني جاءت من الأسهم المتعلقة بالأداء

وتابعت «بي بي سي»، أن أكبر قفزة في حزمة رواتب لوني جاءت من الأسهم المتعلقة بالأداء بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، وزاد راتبه الأساسي بنسبة 4.25%، وتتوقع شركة بريتيش بتروليوم أن أجر لوني سيرتفع بنفس المقدار للعام الحالي والذي قالت في تقريرها السنوي أنه أقل من أجر القوى العاملة البريطانية الأوسع.

واجهت شركة بريتيش بتروليوم وغيرها في الصناعة انتقادات بشأن مدى أرباحها في وقت ساعدت فيه أسعار الطاقة المرتفعة على رفع تكلفة المعيشة، حيث قال «لوني» إن أسعار النفط والغاز المرتفعة حولت شركته إلى آلة نقدية.

أرباح بريتيش بتروليوم تضاعفت إلى 27.7 مليار دولار

في الآونة الأخيرة، ذكرت شركة بريتيش بتروليوم أن أرباح العام بأكمله قد تضاعفت إلى مستوى قياسي بلغ 27.7 مليار دولار «23 مليار جنيه إسترليني»، كما أعلنت الشركة أنه بينما ستواصل الاستثمار في التحول إلى الطاقة الخضراء، فإنها تعمل على تقليص خططها لخفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل إنتاج النفط والغاز.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم إنها بحاجة إلى الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب.