وكالة الطاقة الدولية: أوروبا ستواجه نقصا في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أنّ أوروبا ستواجه نقصا محتملا في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل، تزامنا مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق، متوقعة ارتفاع استهلاك الصين في العام الحالي، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

أوروبا اتخذت قرارات صائبة حول إمدادات الطاقة البديلة

من جهته، قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إنّ أوروبا اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي، بشأن إمدادات الطاقة البديلة للغاز الروسي، مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف «بيرول»، خلال فعاليات مؤتمر «ميونيخ» للأمن، أمس السبت، أنّ الشتاء المعتدل أدى إلى ضعف الطلب، كما أدى تباطؤ اقتصاد الصين إلى أول انخفاض في استهلاكها منذ 40 عاما، وأن هذا الأمر أعاد بالنفع على أوروبا، مشيرا إلى أنه في هذا الشتاء تم تجاوز الصعوبات.

توقعات بإنتاج 23 مليار متر مكعب من الغاز المسال خلال 2023

وفي سياق متصل، توقع رئيس وكالة الطاقة الدولية إنتاج 23 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري، وقال إنّه من استيراد الصين 80% من الغاز الإضافي، وذلك من خلال أي زيادة حتى لو قليلة في الناتج الاقتصادي، إلى جانب تخفيف قيود فيروس كورونا.

وأضاف أنّ أوروبا ستواجه مشكلات خلال الشتاء المقبل، لأنه على الرغم من وجود محطات كافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكن قد لا يكون هناك ما يكفي من الغاز للاستيراد، لافتا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

كما أشار «بيرول» إلى أن حقول الغاز الجديدة التي نسعى إلى تطويرها لن يجرى تشغيلها إلا بعد سنوات، ودعا الحكومات والأسر والشركات إلى مواصلة الجهود لتقليل استخدام الغاز، والاتجاه بشكل أسرع للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.