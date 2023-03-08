المفوضية الأوروبية تطلب من دول الاتحاد التخلي عن إجراءات دعم الطاقة

طالبت المفوضية الأوروبية من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم، بضرورة تقليص إنفاقها عام 2024 بشكل تدريجي والتخلي عن إجراءات دعم الطاقة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

دعم الأسر والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

وفي عام 2020 علقت بروكسل علي القيود المفروضة علي الموازنات كما سمحت لدول التكتل بالإنفاق بحرية لدعم الاقتصاد خلاء وباء فيرو كورونا، وخلال العام الماضي تم تمديد العمل بتلك الإجراءات، مع سماح للحكومات الأوروبية بضخ الأموال لدعم الأسر والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن المفروض أن خلال عام 2024 ستعود القيود المفروضة علي الموازنات بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، لذلك قامت بروكسل باقتراح العودة تدريجياً، بهدف الميثاق لضمان الا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين أقل من 60%.

التركيز علي ترشيد الطاقة

من جهته، صرح نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، بأن الاتجاه يجب أن يكون نحو سياسات أكثر حكمة، كما أوصي مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، بالتركيز على ترشيد الطاقة، ويجب علي دول الأعضاء أن تخلص تدريجياً من تدابير الدعم، وتقديم المساعدات لمن هم في حاجة ماسة لها فقط.