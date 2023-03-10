مبادرة «كتف في كتف» بالبحيرة توفر 3 آلاف كرتونة وهدايا خاصة للأطفال

أوضحت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة وعضو مجلس إدارة مؤسسة الكاتب أن مبادرة «كتف في كتف» إحدى مبادرات التحالف الوطني والتي جري الإعداد لها على مدار الأيام الماضية، لإدخال البسمة على وجوه المواطنين وإيصال الدعم إلى كافة شرائح المجتمع.

فاعليات مبادرة «كتف في كتف» بالبحيرة

جاء ذلك على هامش فعاليات مبادرة «كتف في كتف» التي تشهدها محافظة البحيرة الآن داخل الصالة المغطاة بمدينة دمنهور وسط حضور عدد من المواطنين وتشديدات أمنية مكثفة.

وذكرت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مبادرة «كتف في كتف» بمحافظة البحيرة استهدفت ما يقرب من 3 آلاف أسرة جرى اختيارها طبقا لقاعدة بيانات مسبقة تحت إشراف التحالف الوطني.

توزيع مواد غذائية وملابس بمبادرة «كتف في كتف» بالبحيرة

وتابعت أنه جرى توزيع مواد غذائية وملابس على الأطفال لاقتراب العيد، بالإضافة إلى كعك ومتطلبات العيد، وأوضحت أنه جرى إعداد بعض المشاريع للأسر الأكثر احتياجا والتي تم تنفيذ العديد منها خلال الأيام الماضية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.