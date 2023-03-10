توزيع شنط طبية للأطفال ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالمنوفية 

أكد عطية علاء الدين منسق مؤسسة العربي لتنمية المجتمع في المنوفية، أن مبادرة كتف في كتف التي انطلقت اليوم في المحافظة توفر شنط بها السلع الغذائية لتوزيعها علي المواطنين في اطار عمل المبادرة التي تتم علي مستوي الجمهورية بالكامل، موضحا أن المبادرة تم تدشينها في الإستاد الرياضي بشبين الكوم.

شنط طبية ضمن مبادرة كتف في كتف

وأضاف علاء الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين الشنط التي يتم توزيعها «شنط طبية»، والتي توفر معجون أسنان وصابون وفوطه ويتم توزيعها علي الأطفال حفاظاً علي سلامتهم والاهتمام بصحتهم في إطار مبادرة التحالف الوطني كتف بكتف التي تقدم كل هذه المساعدات لأهلنا من أبناء محافظة المنوفية.

وأوضح، أنه تم إعداد أماكن أخري لتوزيع شنط مبادرة كتف في كتف بالمنوفية على غير القادرين في مناطق مختلفة؛ لتكون بالقرب منهم تسهيلا عليهم، مؤكدا سستم توزيع آلاف الشنط علي المواطنين خلال الساعات المقبلة في إطار خطة التحالف الوطني للوصول إلي جميع المواطنين، بعد حصر الحالات المستحقة وتوزيع الشنط عليهم.

مشاركة كبيرة من المتطوعين في المبادرة

وتابع بأن العشرات من المتطوعين من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجميعة صناع الحياة متكاتفين من أجل تجهيز الشنط وتوزيعها علي أهلنا في إطار التعاون مع كل الجمعيات من أجل نجاح مبادرة كتف بكتف في محافظة المنوفية.