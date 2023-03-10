توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بكفر الشيخ

سادت حالة من البهجة والسرور بين الأهالي في محافظة كفر الشيخ، بعد تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي، مبادرة «كتف بكتف» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، وذلك لتوفير كافة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير 20 ألف كرتونة

وأكد إسلام جبر، منسق حياة كريمة في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة «كتف بكتف» توفر 20 ألف كرتونة مواد وسلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في ربوع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، والتي تم توزيعها ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا أن المبادرة ضمن أعمال مؤسسة «حياة كريمة» لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، لافتا أن «حياة كريمة» تنفذ حاليا مشروعات في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات و500 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى بالإقليم.

مبادرات متتالية في كفر الشيخ

وأشار أيضا أن المرحلة الثانية ستشمل أعمال تطوير والنهوض بعدد 4 مراكز، هي مركز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدي سالم، لتنمية الريف بهم ضمن مبادرة حياة كريمة.