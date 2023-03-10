القبض على عاطلين لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة في المنوفية

ألقت قوات الشرطة في مديرية أمن المنوفية، القبض على عاطلين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

ومن جانبها أمرت جهات التحقيق في مركز قويسنا، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بإدارة ورشة تصنيع أسلحة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات إلى قيام اثنين من المتهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بأحد المنازل، حيث تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وعمل التحريات السرية وأمكن ضبط المتهمين، بمشاركة من مديرية أمن المنوفية والأمن العام، وجرى ضبط «ا.م» 26 عاما، و«ا.ن» 21 عاما، وتم التحفظ على 3 أسلحة خرطوش وطلقات.

عقوبة المتهمين في الواقعة

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض علي عاطلين في مركز قويسنا، لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة، وتم تحرير محضر رقم 7789 جنح قويسنا، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة ضبط الأسلحة وتصنيعها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويعاقب عليها بالحبس المشدد .