«صحة المنوفية»: تطعيم 1.1 مليون مواطن ضد كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب»

تكثف القوافل المتنقلة في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جهودها لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح فيروس كورونا، ضمن مبادرة «طرق الأبواب»، والتي انطلقت قبل عدة أسابيع وتستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح المبادرة في تطعيم مئات الآلاف من المواطنين.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

وأكد الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن فرق القوافل المتنقلة تحقق نتائج جيدة في إطار عمل المبادرة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة ويتم الاعتماد فيها على طرق أبواب المواطنين وتقديم التطعيم إليهم في منازل في وجود الفرق الطبية المنتشرة في جميع المراكز والمدن.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة نجحت في تطعيم مليون و100 ألف مواطن منذ بداية عملها خلال الفترة الماضية، مؤكدة على استمرار عمل المبادرة والتي لا زالت تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحفاظ الجميع.

دعم محافظ المنوفية للمبادرة

وأشارت إلى أن حملات طرق الأبواب تلقى دعما كبيرا من قبل كافة الجهات التنفيذية وقيادات مديرية الصحة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من محافظ المنوفية، موجهة الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرات الميدانية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.