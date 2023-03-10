القصة الكاملة للقبض على تشكيل عصابي في المنوفية.. سرقوا سيارة سجائر

سولت لهم نفسهم لارتكاب جريمتهم، فخططوا وأعدوا العدة، وقاموا بالسطو المسلح على سيارة لبيع السجائر، مستغلين مرورها من إحدى قرى مركز تلا في محافظة المنوفية، فحملوا أسلحتهم، وسرقوا محتويات السيارة وفروا هاربين من مكان الجريمة، متخيلين أنهم سيهربون بفعلتهم، خاصة أن أغلبهم من محافظة الغربية.

جهود الأجهزة الأمنية في المنوفية والقبض على المتهمين

جهد كبير وعمل شاق من الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، للعمل علي كل تفاصيل الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي كبير، وتم توسعة دوائر البحث، ومتابعة خط سير المتهمين، وبعد جهود كبيرة من العمل والتحريات السرية، وإعداد الأكمنة، تم التوصل إلي هوية المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم.

سعادة الأهالي بعد الإعلان عن القبض على المتهمين

حالة من السعادة سيطرت علي أهالي مركز تلا بشكل خاص ومحافظة المنوفية، وعقب الإعلان عن القبض عن المتهمين بالسطو المسلح، حيث تداول وعلق آلاف من المواطنين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي علي خبر القبض علي المتهمين، موجهين الشكر للأجهزة الأمنية علي دورهم الكبير وسرعة ضبط المتهمين.

المتهمون اعترفوا تفصيليا أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمتهم والسطو علي سيارة بيع السجائر في قرية زاوية بمن بدائرة مركز تلا، كما أبلغوا عن مكان ما تبقي من الأموال التي سرقوها حيث أكدوا أنهم صرفوا جزء كبير من تلم المبالغ بعد سرقتها، كما تم التحفظ علي الأسلحة النارية التي كانت بحوزة المتهمين.

من جانبها أمرت جهات التحقيق في مركز تلا بمحافظة المنوفية، بحبس المتهمين أربعة أيام غلي ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الموعد القانوني، يأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.