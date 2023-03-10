تايوان ترصد 15 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية في جميع أنحاء الجزيرة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 15 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول جميع أنحاء الجزيرة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة، نقلته صحيفة «تايوان نيوز» المحلية - بأن من بين الطائرات طائرة مقاتلة من طراز (Shenyang J-11) دخلت الركن الشمالي الشرقي لمنطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

تايوان ترسل طائرات وسفنًا بحرية

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

ومنذ مطلع الشهر، أرسلت بكين 148 طائرة عسكرية و37 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، كثفت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية؛ من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

تعد تكتيكات المنطقة الرمادية سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.