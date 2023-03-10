تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارع يوسف عباس بسبب أعمال «المونوريل»

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق شارع يوسف عباس، تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للشارع بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية، لمنع الكثافات المرورية وتسيير الحركة بعد غلق شارع يوسف عباس، الذي يبدأ العمل به يوميا من الساعة 12:45 صباحا، وحتى الساعة 6 صباحا، ابتداءا من يوم السبت الموافق 11 مارس، ولمدة 8 أيام، كما أعلنت عن التحويلات المرورية و الطرق البديلة بعد غلق الشارع، كالتالي:

الطرق البديلة لشارع يوسف عباس

بالنسبة للقادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر، أما القادم من شارع خلف الاستاد، فيسلك يساراً شارع الاستاد البحري، فيميناً محور العروبة، فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر، مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس، وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.

«المرور» استعدت لـ غلق شارع يوسف عباس

كانت وزارة الداخلية، أعلنت غلق شارع يوسف عباس، بسبب أعمال مشروع المونوريل، وجرى تحديد الطرق البديلة أمام السيارات منعًا لحدوث كثافات مرورية في تلك المنطقة تؤثر على حركة المرور.