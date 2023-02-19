غلق طريق الأوتوستراد لمدة 30 يوما.. تعرف على الطرق البديلة 

غلق طريق الأوتوستراد.. الكلمات السابقة تجد بحثا كبيرا من قبل قائدي السيارات، على الإنترنت، بعد أن أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد مروراً بجوار مطار حلوان الحربي، وسير القومية للأسمنت، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية الطرق البديلة التي أعلنت عنها مرور القاهرة.

غلق طريق الأوتوستراد الطرق البديلة

عيَّنت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد مروراً بجوار (مطار حلوان الحربي، وسير القومية للأسمنت) ما يستلزم الغلق الكلي لأحد الاتجاهين وإجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادل، ويشمل الغلق الكلى الاتجاه القادم من مناطق التبين باتجاه مناطق المعادى مع تحويل الحركة للاتجاه الآخر اعتباراً من غدٍ الأحد، ولمدة 30 يومًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.