غلق أجزاء من شارع يوسف عباس بالقاهرة لمدة 3 أيام

تواجه الإدارة العامة لمرور القاهرة أي كثافات مرورية متوقعة لتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق لأجزاء من شارع يوسف عباس لمدة 3 أيام، بدايةً الساعة 12 صباحا من يوم السبت الموافق 25 سبتمبر، وحتى الساعة 6 صباحا من يوم الاثنين 27 من الشهر ذاته، دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ أعمال الغلق على النحو التالي:

- استقطاع الحارة اليسرى بمسطح كوبرى يوسف عباس أمام نادى الزهور للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر حتى تقاطعه من طريق النصر.

- الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالوصلة من أمام نادى الزهور وحتى تقاطعه مع طريق النصر.

تحويلات مرورية لغلق شارع يوسف عباس

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر يسلك يمينا شارع خلف نادى الزهور فيسارا شارع مدرسة الموهوبين فيمينا طريق النصر.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وتنسق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.