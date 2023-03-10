لحظة وصول الرئيس السيسي لحضور مباراة نهائي برنامج «كابيتانو مصر»

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباراة النهائية لبرنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، إذ التقى فريق «حمادة إمام»، بقيادة طارق السيد، مع فريق «علي أبوجريشة» بقيادة محمد اليماني، في النهائي.

وتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفقة الرئيس السيسي، خلال متابعة المباراة النهائية لبطولة «كابيتانو مصر»، كما تواجد من ضمن الحضور الدكتورة ماجي الحلواني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بجانب علي أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق.

وظهر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، إلى جوار الرئيس السيسي، في المقصورة الرئيسية لملعب «الدفاع الجوي»، الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر.

«كابيتانو مصر» يُعد أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت البرنامج، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.