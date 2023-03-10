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الرئيس السيسي يلبي حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضور مباراة النهائي

كتب:

محمد عزالدين
05:52 م | الجمعة 10 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر، بحضور المباراة النهائية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

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