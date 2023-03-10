بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بمحافظة القاهرة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجمعة، وفقًا لما أفادت به فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 10 مارس 2023، في كافة مدن ومحافظات مصر الجمهورية، لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يعرفون التوقيتات الرسمية والمعنة لأداء الصلاة.

وفي هذا الإطار، نعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 10 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة اليوم 10 مارس

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:15.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:09.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:06ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:03ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:53 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:21 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:06.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.00ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:06.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:06 ظهرًا.