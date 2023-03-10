تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، التي تقام غدا السبت الموافق 11 مارس، ويدخلها المارد الأحمر وعينه على تحقيق الفوز لتعزيز آماله في التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، التي تقام غدا السبت على ملعب «لوكاس موريبي» في جنوب إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعدما تعادل مع صن داونز الأفريقي، بنتيجة 2-2، على استاد «الأهلي وي السلام» في القاهرة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» التي تمتلك حقوق بث المباريات، وتنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 4 ( bein sports premium 4 )

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، كما يلي:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2:3

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعمان والكويت.

ويمتلك الأهلي 4 نقاط حصدها من التعادل مع صن داونز الذي حقق 6 نقاط، والفوز على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة دون رد، والخسارة من الهلال السوداني الذي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.