«الكهرباء» تدفع بـ11 ماكينة طوارئ لتأمين تغذية مباراة الأهلي وصن داونز

تجري شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تمام السادسة من مساء اليوم التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، باستاد الأهلي والسلام، بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

إجراء تجارب تأمين التغذية الكهربائية

وأكد المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن»، أن الشركة ستقوم بإجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

واشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد السلام بـ8 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة.إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة والإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد

وأوضح «عفيفي»، أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد السلام، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

من ناحية أخرى، قامت لجنة برئاسة المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقطاع الشبكات وإدارة شبكات السلام برئاسة المهندس تامر الديب ونائبة المهندس محمد صدقة، بالتنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة.