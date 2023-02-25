كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم؟

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم، في إطار الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أفريقيا من عام 2023، ويهتم محبو ومشجعو النادي الأهلي بالبحث عن كيف مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال افريقيا، حتى يتمكنوا من مشاهدتها مجانا، دون أن يكون هناك داع للذهاب للمقهى لمشاهدتها.

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال افريقيا، على النحو التالي:

كيف تشاهد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال افريقيا مجانا؟

تحرص قناة أون تايم سبورت على بث مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ تذاع أحداث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، و«UHF32»، أو تماثلي بالتردد «UHF9».

خطوات تنزيل القناة بالتردد الأرضي على التلفزيون

- قم بتوجيه الهوائي في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- وبعد ذلك قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

- ومن خلال ريموت التلفزيون توجه إلى القائمة، ثم اختار قوائم البحث عن الإرسال الأرضي.

- وبعد الانتهاء منه اضغط على موافق، لتظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية، ضمن القنوات التي تم تنزيلها على الهوائي الأرضي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.