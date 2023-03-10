المتهم بقتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ: راقبت البيت 4 أيام قبل تنفيذ الجريمة

أدلى «أ.م.إ.ج»، 43 عاماً، المتهم بقتل المجني عليها هدير طه أحمد دلالة، ونجلها يوسف ربيع محمد عزازي، عمدًا يوم 15 نوفمبر 2022، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، أثناء التحقيق معه.

اعترافات المتهم بقتل سيدة ونجلها

قال المتهم خلال التحقيقات، إنه راقب المنزل لمدة 4 أو 5 أيام تقريبا قبل واقعة السرقة التي انتهت بجريمة القتل، حيث اختار ذلك المنزل تحديدًا لأن الضحية هدير لها مواعيد ثابتة تقوم بالذهاب فيها من أجل توصيل أطفالها إلى المدرسة وأنه كان يرى المنزل مفتوحا بشكل دائم.

أقوال المتهم في جريمة قتل سيدة ونجلها

س: متى تحديدًا نويت ارتكاب وقائع السرقة؟

ج: من حوالى أربعة أو خمسة أيام.

س: وما طبيعة علاقتك بأسرة ربيع محمد عزازي؟

ج: أنا كنت شغال معاه من فترة في البلاط.

س: وهل شخصك معلوم لدى أفراد الأسرة؟

ج: أيوة.

س: وما سبب اختيارك منزل المجني عليهما بالرغم من علمهم لشخصك؟

ج: أنا أخدت بالي إن هدير مرات ربيع ليها مواعيد ثابتة بتودي وتجيب أولادها من المدرسة وشفت البيت بتاعهم مفتوح دائمًا.

س: ومتى تحديدًا نشأت فكرة عزمك على ارتكاب وقائع السرقة؟

ج: من حوالى أربعة أو خمسة أيام.

س: وكيف قمت بالبدء في تنفيذ ذلك المخطط؟

ج: أنا بدأت آخد بالي من هدير ومن مواعيدها وهي رايحة وهي جاية.

س: وكم مرة قمت بمراقبة المتوفية إلى رحمة مولاها هدير طه؟

ج: أنا مراقبتهاش أنا تابعت تحركاتها وكنت بشوفها بالصدفة لأنى كنت بودي عيالي المدرسة وبشوفها بتوديهم في نفس المواعيد تحديدًا.

س: وما تلك التوقيتات التى كانت المتوفية تقوم فيها باصطحاب أولادها لمحل دراستهم؟

ج: هي كانت بتروح حوالى الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة وتركن شوية مع أصحابها وهي راجعة في الشارع، وترجع البيت بعد ما توصلهم بساعة.

س: وكيف وقفت تحديدًا على تلك التوقيتات؟

ج: أنا كنت بشوفها كل يوم في التوقيتات دي وواخد بالي منها.

س: وما الذي دعاك لمتابعتها؟

ج: علشان ساعتها فكرت أدخل أسرقهم لأن مواعيدها تقريبًا ثابتة وباب البيت دائمًا بشوفه بيبقي مفتوح.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قرّرت في وقت سابق إحالة عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس، التابعة لمركز دسوق، للمحاكمة، وحددت جلسة 11 إبريل لبدء المحاكمة، لاتهامه بقتل المجني عليها هدير طه أحمد دلالة، ونجلها يوسف ربيع محمد عزازي، عمدًا يوم 15 نوفمبر 2022.