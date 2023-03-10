افتتاح 6 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه في كفر الشيخ بالجهود الذاتية

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب، وتم تأجيل افتتاح عدد آخر سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل

جاء ذلك بمشاركة الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد بمركزي سيدي سالم ودسوق

كما افتتح غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وأحمد عبد المنعم حمادى، رئيس قرية تيدا، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم، المسجد الكبير بالعيسوية.

وافتتح فتحي يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، نائباً عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير عام إدارة أوقاف دسوق، مسجد الرحمة، وسط أهالي عزبة باز لقرية إبطو، التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين بمركز دسوق، بحضور عادل النجار، عضو مجلس النواب، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحري.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 6 مساجد، عبارة مسجدين إحلال وتجديد، و4 مساجد صيانة وترميم، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف، والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي.

افتتاح 6 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه

وذكر «يونس»، في بيان له، أنه تم افتتاح المسجد الكبير بالعيسوية بمركز سيدي سالم، على مساحة 1400 متر، بتكلفة 4 ملايين و560 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بأبطو بقرية العجوزين بدسوق، على مساحة 350 متر، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه، ومسجد الرحمة البحري، بالمنشية الجديدة بسيدي سالم، على مساحة 170 متر، بتكلفة 510 ألف جنيه، ومسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، علي ساحة 820 متر، بتكلفة 4 ملايين و960 ألف جنيه، ومسجد النور بأبو غنيمة، بسيدي سالم، على مساحة 700 متر، بتكلفة مليون و 945 ألف حنيه، ومسجد التوحيد «عبد الحميد كون»، بالمندورة، بدسوق، على مساحة 124 متر، بتكلفة 744 ألف جنيه.