«معلومات الوزراء» يستعرض تفاصيل صناديق المؤشرات وأهم المزايا

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا صناديق المؤشرات، التي تعد واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية في البورصة؛ إذ تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد في البورصة، بسبب مزاياها المتعددة، والتي يأتي على رأسها انخفاض المخاطر، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للاستثمار.

مزايا صناديق المؤشرات

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن صناديق المؤشرات، عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، وتتكون من سلة من الأوراق المالية المختلفة المتداولة في البورصة وتغطي الأسواق في عدد من الدول في ختلف القطاعات.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن صناديق المؤشرات تتميز بالمرونة والفاعلية الاقتصادية، إذ تسمح للمستثمر بامتلاك محفظة متنوعة من الاسم في قطاعات متنوعة ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المخاطرة بجانب عدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للاسثتمار في تلك الصناديق.

قطاع البنوك يسيطر على أكبر نسبة من رأس المال السوقي للبورصة

وأشار إلى أن قطاع البنوك يسيطر على أكبر نسبة من رأس المال السوقي للبورصة المصرية وذلك بنحو 24% من إجمالي القيمة السوقية، بينما يأتي قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بنحو 16%، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 11%.