أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي للمؤشرات في مستهل جلسة ختام الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها لجلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، بصعود جماعي، وسط أحجام تداول متوسطة، مدفوع بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية والأفراد المصريين والأجانب، ليرتفع رأس المال السوقي إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، وفقا لأخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية.. أداء المؤشرات الرئيسية

وعن أبرز أخبار البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم، سجّلت المؤشرات الرئيسية صعودًا جماعيًا، ليرتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 16.363 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» صعودًا بنسبة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3033 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ليصل إلى 2.841 نقطة، وكذلك صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليصل إلى 4.455 نقطة.

أخبار البورصة.. أحجام وقيم التداول

بلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل التعاملات، نحو 318.15 مليون جنيه داخل المقصورة، عبر بيع وشراء نحو 85,09 مليون سهم بتنفيذ 11.831 مليون صفقة لعدد 186 شركة؛ لترتفع أسهم 57 شركة مقابل انخفاض 13 وعدم تغيير اتجاه 98 سهمًا.

وسيطر المصريون على التعاملات الصباحية، اليوم، بنسبة 83.21%، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 12.22% و4.58% على التوالي، وبلغت الحصة السوقية للمستثمرين الأفراد 71.06% مقابل 28.93% للمؤسسات.