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وفاة الكاتب الصحفي محمود سالم مدير تحرير «أخبار اليوم» والجنازة غدا

كتب:

سهيلة هاني
08:31 م | الجمعة 10 مارس 2023
وفاة محمود سالم مدير تحرير أخبار اليوم

وفاة محمود سالم مدير تحرير أخبار اليوم

توفي الكاتب الصحفي محمود سالم مدير تحرير أخبار اليوم،  اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت.

وفاة محمود سالم

وأعلن الكاتب الصحفي هشام الصافوري، وفاة الكاتب الصحفي محمود سالم مدير تحرير أخبار اليوم وقال في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الصلاة عليه غدًا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد أبو عبدالنبي، بعرب الصوالحة مركز شبين القناطر القليوبية».

 العزاء في دوار العائلة 

وأضاف الصافوري أن العزاء بدوار العائلة بعرب الصوالحة.

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