زيارة السيسي للكاتدرائية والاعتداءات الصهيونية في عدد جريدة «أخبار اليوم»

صدَر اليوم العدد الجديد من جريدة «أخبار اليوم» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، الذي كتب مقالًا بعنوان «شريعة الإنجاز المستدام»، وركزت في صفحتها الأولى على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح أمس.

أخبار اليوم

ومن ضمن عناوين الصفحة الأولى للعدد الجديد من جريدة أخبار اليوم ما يلي:

- السيسي: كلنا واحد.. ومصر دائما بخير ولا يوجد من يستطيع تفرقتنا.

- أقول للمصريين: متخافوش ولن أخفي عنكم شيئا.

الاعتداءات الصهيونية

وتناول العدد الجديد لجريدة أخبار اليوم تقريرا بعنوان:

- وسط مخاوف من استفزازات تؤجج أعمال العنف.. مجلس الأمن يشدد على الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى.

- جوتيريش يدعو جميع الأطراف للامتناع عن التصعيد في الأماكن المقدسة.

كما تناول العدد موضوعات خارجية أخرى منها انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي، وبكين ترفض الحصول على لقاحات متطورة من أمريكا لمواجهة الفيروس.. بسبب كورونا صدام محتمل بين الصين والاتحاد الأوروبي.