وفاة الكاتب الصحفي عاطف عبدالعزيز وتشييع جنازته بالإسماعيلية

توفي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عاطف عبدالعزيز، مدير تحرير «الأسبوع»، قبل ساعات من خضوعه لعملية قلب مفتوح.

نعي الأسبوع

ونعت «الأسبوع» الراحل الكاتب الصحفي عاطف عبدالعزيز، بعد وفاته صباح اليوم بسبب مرضه، وقبل إجرائه عملية قلب مفتوح، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رحل عن عالمنا فجر اليوم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأخ الغالي والزميل العزيز عاطف عبدالعزيز، الصحفي بجريدة الأسبوع، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته واللهم أهله وزويه الصبر والسلوان».

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عاطف عبد العزيز، وتشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية.