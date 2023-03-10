إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تفاصيل الحادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حادث انقلاب سيارة فى نطاق مدينة كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، «هـ.ي.ع.ا»، 20 سنة، و«ح.ع.ا.ع.ا»، 20 سنة، و«م.م.ا»، 50 سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.