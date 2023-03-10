النيابة ترفض تشريح جثة شاب عثر عليها في شارع بالمرج: «مصاب بمرض مُعدٍ»

قررت النيابة عدم تشريح جثة شاب عثر عليها في أحد الشوارع بالمرج، بسبب اكتشاف إصابة المتوفى بأحد الأمراض المعدية التي يمنع فيها تشريح الجثة والاكتفاء بالكشف الظاهري فقط لبيان سبب الوفاة، خوفًا من تعرض حياة الطبيب الشرعي وفني التشريح لخطر انتقال المرض إليهما.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين وجود سرنجة بجوار الجثة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.