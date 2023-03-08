انتشال الجثة الثانية من ضحايا غرق «فلوكة» بنهر النيل في أسوان

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من انتشال الجثة الثانية لشخص يدعى «حمادة عبدالقادر» 36 عامًا، في «الفلوكة النيلية»، التي تعرض للغرق، وكان على متنها 7 أشخاص.

وكانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت، أمس، من انتشال جثة الطفل «نعمان عبد الرحمن فتحي»، 3 سنوات. وتواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان جهودها لانتشال باقي الضحايا المفقودين من مياه النيل، حيث جرى الدفع بعدد من الغواصين ولانشات الإدارة للبحث عن الغرقى في المياه.

غرق 6 أشخاص في نيل أسوان

وشهدت أسوان شهدت غرق فلوكة نيلية في المجرى المائي لنهر النيل بأسوان، كان يستقلها 7 أشخاص، وجرى إنقاذ شخص على قيد الحياة، بينما غرق 6 أشخاص بينهم طفلين، نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة.

ضحايا فلوكة أسوان بالنيل

وكشفت التحريات الأولية، أن الأشخاص الجاري البحث عنهم هم «أشرف فتحي الزاكي، 35 عاما، ونجله حسن، 5 أعوام وعمرو حسن محمد، 35 عاما، من قرية الأمبركاب، وأيضًا عبد الرحمن فتحي، 30 عاما، ونجله نعمان، 3 أعوام، ومحمد عبد القادر غلاب، 36 أعوام».