ضبط مسؤول مخزن فلاتر سيارات غير مرخص في المرج

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن لتجميع وطباعه فلاتر السيارات، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات دون بيانات تفيد بلد المنشأ وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (32,760 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة - 22,000 غلاف خارجي ورقي أنواع مختلفة)، بمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.