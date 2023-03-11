اتحاد «أمل صيادلة مصر» يعلن المبادئ التأسيسية لرفع الحراسة عن النقابة

أبدى مؤسسو اتحاد «أمل صيادلة مصر» أملهم في الوصول إلى إجراء الدعوة لانتخابات نقابية جديدة على كل المقاعد والمستويات، تأسيسا على عدة مبادئ، منها التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل، من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد.

اتحاد «أمل صيادلة مصر»

وأكد مؤسسو الاتحاد، أنهم يسعون إلى تمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد، ورفع مستوى الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخرى.

كما يسعى المؤسسون إلى تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في كل المحافظات، لضمان تحقيق توصيل المعني الحقيقي للهدف المحدد، وتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وإبراز كوادر ووجوه نقابية جديدة متميزة.

كوادر الصيادلة

وأوضح المؤسسون، أنهم يسعون إلى تنسيق لقاءات مهنية مع كوادر الصيادلة من مختلف الأجيال والتخصصات مع الصيادلة أعضاء المجالس النيابية والتشريعية والمشتغلين بالعمل العام والوطني والفاعليين في كل الأنشطة بجميع المحافظات.

كما أشاروا إلى تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين وقيادات الدولة، بدءً من لجنة إدارة شؤون النقابة لتصدير الصورة الإيجابية الجديدة.

انتخابات نقابة الصيادلة

واختتم المؤسسون، بأنهم يأملون تتويج ما سبق بطلب إجراء دعوة صحيحة قانونا لعقد انتخابات نقابية جديدة على كل المقاعد والمستويات، ودعم هذا الطلب بالتفاف وتأييد جميع الصيادلة بمختلف مواقعهم على مستوى الجمهورية.

وجاءت قائمة المنسقين كالتالي:

أ. د. محمد فراج اليماني غازي.

أ.د. مجدي ثابت السيد علي

د. سعودي فوده عبد الغني

د. هاني فوزي دنيا

د. فريدة عبده عبد العزيز

د. سعيد سيد أحمد الدسوقي شمعة

د. عصام ابو الفتوح عبد القادر إبراهيم

د. خالد ابراهيم عبد المنعم النجدي

د. عبد الوهاب حمدي عبد الوهاب محمد قوطة

د. احمد محمود عبده عليوة

د. ناجي محمد محمد داود

د. محمد أنسي الشافعي

د. ابتسام كامل عبد الجيد ابو السعود

د. صابر محمد فهمي حسن

د. ياسر سيد محمد شلبي

د. محمد سرحان محمد سرحان

أ. د. علاء عرفات خليفة محمد

د. احمد محمد طلعت احمدابو دومه

د. ممدوح سعد

د. احمد عبد الفتاح هاشم النقيب

د. رجائي موريس ابراهيم قوسه

د. محمد الفاتح محمود ابو العلا

د. سامح نصيف

د. ياسر الهادي

د احمد ياسر

د علي عوف

د وائل ابو الفتوح.