مصرع شاب في انقلاب سيارة بالفيوم.. ونقابة الصيادلة تنعيه

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، عقب مصرع صيدلي شاب، إثر انقلاب سيارته على طريق «حنا حبيب- يوسف الصديق»، بدائرة مركز يوسف الصديق، بسبب اختلال عجلة القيادة في يده، وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت به ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

وشيّع مئات الأشخاص، جثمان الصيدلي الراحل في جنازة مهيبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن واستلام الجثمان.

مصرع صيدلي شاب في حادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «حنا حبيب- يوسف الصديق»، مما أسفر عن مصرع طبيب صيدلي شاب.

مسؤول المعامل بيوسف الصديق

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ وفاة صيدلي شاب أحمد كمال بخيت مسؤول المعامل المتوطنة بإدارة يوسف الصديق الصحية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات، كما جرى إزالة آثار الحادث.

نقابة الصيادلة تنعي الطبيب

على جانب آخر، نعى مجلس نقابة صيادلة الفيوم نقيبًا ومجلسًا، وفاة الصيدلي أحمد كمال بخيت مسؤول المعامل والمتوطنة بإدارة يوسف الصديق الصحية، إثر حادث اليم، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تشييع الجنازة في الساعات الأولى

وشيّعت أسرة الصيدلي وجيرانه وأهالي بلدته بالكامل، جثمانه في جنازة مهيبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير، وسط بكاء ونحيب الجميع، والذين أكدوا على أخلاقه العالية ودماثة خلقه، ووقوفه إلى جانب الكبير والصغير.

ترك طفلة صغيرة

والصيدلي الراحل ترك طفلة صغيرة بعمر الزهور، تدعى «إنجي» لم تكمل عامها الثالث، مما تسبب في حزن الجميع على تلك الطفلة التي فقدت والدها مبكرًا.