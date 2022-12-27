وكيل «صحة بورسعيد» يتابع فعاليات تدريب الصيادلة على ممارسة الحقن الآمن

تابع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية للصيادلة، تمهيدا للترخيص لهم بممارسة الحقن الآمن.

وأوضح «أبو هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فعاليات الحزمة التدريبية للصيادلة تمهيدا للترخيص لهم بممارسة الحقن الآمن، تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

سياسات الحقن الآمن

وأشار وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى أن الفعالية اشتملت الحزمة التدريبية على سياسات الحقن الآمن العضلي وتحت الجلد، وأيضا التدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، وآليات التعامل مع الحساسية المفرطة الحادة.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أن هذه الحزمة التدريبية للصيادلة تؤهلهم لممارسة الحقن الآمن العضلي أو تحت الجلد والاسعافات الأولية.

دورة تدريبية متكاملة للصيادلة

كانت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة، بعد مراجعة القوانين والقرارات الوزارية، قد كلفت مديريات الصحة في المحافظات بعقد دورة تدريبية متكاملة للصيادلة، لتدريبهم على إعطاء الحقن للمرضى والإسعافات الأولية، لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، بعد أزمة حبس صيدلي بسبب إعطاءه حقنة مضاد حيوي لطفل مريض أدت إلى وفاته.

ويأتي تدريب الصيادلة لضمان الحفاظ على حقوقهم، والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.