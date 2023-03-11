8 مشاهد مؤثرة في وفاة مدير مدرسة أثناء الصلاة.. نطق الشهادة 3 مرات ومات

لحظات الفراق مؤلمة دائما، ولكن أحيانا حسن الخاتمة تهون ألم الوداع، وهو ما حدث في وفاة إبراهيم سلام مدير مدرسة القومبانية بالسادات، الذي توفي أثناء صلاة المغرب وقبل الإفطار، وسط صدمة أفراد أسرته الذين كانوا في انتظاره لتناول الإفطار معهم.

تفاصيل وفاة مدير المدرسة أثناء الصلاة في المنوفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مشاهد مؤثرة في وفاة مدير المدرسة الشاب في محافظة المنوفية، وفق ما أكدته زوجته سماح نادر، وصديقه عبدالغفار مدكور مدير المدرسة الثانوية بالسادات في تصريحات لـ«الوطن»:

1- الفقيد تولى منصب مدير المدرسة قبل أقل من شهر واحد فقط، وكان مدرسا للعبة الإنجليزية في المدرسة.

2- أكدت زوجة المتوفى أنه تحدث معها عن قرب أجله، وأنه سيكون أول من يدفن في المقابر الجديدة للأسرة من إخوته.

3- آخر ما قاله مدير المدرسة المتوفي «نطق الشهادة 3 مرات» وتوفى.

4- ودعه الطلاب وأهالي مركز السادات في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف.

5- الفقيد كان يرفض أن يتحصل علي أي مبالغ من الطلاب الأيتام في الدروس، بل ويعطيهم أموال لمساعدتهم.

6- كان دائم الحديث مع أولاده عن حسن الخلق وكان يتمنى أن يموت وهو يصلي.

7- كان دائم توزيع الصدقات في الخفاء ليلا علي الفقراء والأيتام، وكان حفاظاً للقرآن الكريم.

8- ابنته كانت من الأوائل وتم تكريمها قبل يوم واحد في مدرستها.

زوجته: قبل وفاته مباشرة كان يتعامل بشكل طبيعي

وقالت سماح نادر سعد زوجة مدير المدرسة المتوفي، في تصريحاتها للوطن، أنه قبل وفاته كان يتعامل بشكل طبيعي ويلعب مع أولاده، موضحة أن زوجها كان صائما وذهب لصلاة المغرب أولا ولكنه توفي وعاد في كفنه، مضيفة أن جنازته الكبيرة دليل علي محبة أهالي مركز السادات له وحزنهم على وفاته.