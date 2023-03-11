ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملات مكثفة على الأسواق بالمنوفية

تكثف الأجهزة التنفيذية والرقابية في محافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع واللحوم، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال الفترة السابقة في إطار خطة محافظة المنوفية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، بتكثيف الحملات على الأسواق قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

حملات مكثفة على الأسواق

وأكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتصل إلى 5 أطنان، مؤكدا على أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب أو الذبح خارج السلخانة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات تستهدف جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى، مثل مديرية الصحة والتموين، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الحملات الصباحية والمسائية.

الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

علي صعيد متصل، أكد «حماد»، أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تم تحصين أكثر من 19 ألف رأس ماشية في محافظة المنوفية، وهي من أعلي النسب تنفيذا على مستوى الجمهورية، موضحا أن الحملة مستمرة في محافظة المنوفية من خلال المرور على المربين في المنازل لتحصين المواشي.