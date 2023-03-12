النطق بالحكم على المتهم بقتل محامي كرادسة بعد إحالته للمفتي اليوم

تنطق محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم الأحد، بالحكم على «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، المتهم بقتل بنداري حمدي والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

النطق بالحكم على المتهم

وحددت هيئة المحكمة، قد حددت جلسة اليوم الأحد 12 مارس للنطق بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الديار.

ممثلة النيابة العامة

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي مثلتها لأول مرة في تاريخ القضاء المصري سيدة، واعتلت المنصة وبدأت في مرافعتها قائلة: «إننا اليوم نترافع عن مهنة المحاماة التي هي جزء لا يتجزأ من العدالة».

من قتل يقتل ولو بعد حين

وخلال المرافعة قالت ممثلة النيابة العامة: «إننا وقفنا في هذا المكان إخلاصًا لله، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، وهذا هو حال المتهم محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، الماثل أمامنا اليوم».

الجاني ماهر في صيد الحيوانات

وأضافت في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، أن «الجاني رجل ماهر في صيد الحيوانات والطيور، وأنه لا يعرف غير لغة القتل التي هي أشبه بحيوانات الغالبة المفترسة».