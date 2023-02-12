إحالة المتهم بقتل «محامي كرداسة» إلى المفتي.. و12 مارس النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إحالة المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل بنداري حمدي والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، وحددت جلسة 12 مارس للنطق بالحكم.

بداية الواقعة.. بلاغ

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، ملابسات البلاغ المُقدم إلى قسم شرطة كرادسة، من قبل أحد المستشفيات يفيد استقبال أحد الأشخاص جثة هامدة إثر إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء جسده.

أعيرة نارية في الجسد

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المستشفى محل البلاغ، وتبين أنَّ الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، ويدعي بنداري حمدي، محامي، ومُصاب بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، وعليها لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال عدد من الشهود على الواقعة، أقرّوا بأن «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، صائد حيوانات»، هو مُرتكب الواقعة، بسبب خلافات فيما بينهما وظنًا منه أن المحامي المجني عليه تواطأ مع خصومه لخسارة القضايا الموكل فيها.

القتل العمد

تمّ تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.