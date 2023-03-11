تكريم 300 طفل من حفظة القرآن الكريم في كفر الشرفا الغربي بالمنوفية

كرمت قرية كفر الشرفا الغربي، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما يزيد عن 300 من حفظة القرآن الكريم وتوزيع مبالغ مالية على جميع الفائزين تشجيعا للمتسابقين في المداومة على حفظ القرآن الكريم، بحضور عددا من الشخصيات العامة .

مسابقة حفظ القرآن الكريم في قرية كفر الشرفا

وتوجه الشيخ عبد العزيز مرعي، القائم على مسابقة شباب كفر الشرفا الغربي بالمنوفية، بالشكر لجميع الشباب اللذين في نجاح هذا الحفل الذي يقام في كل عام، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون جميع أطفال وطلاب قرية كفر الشرفا حافظين لكتاب الله.

وأكد الشيخ مرعي، أهمية دور الأب والأم في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم مضيفا: «ابنك عمره ما ينحرف طول ما هو حامل لكتاب ربنا وحافظ للقرآن الكريم».

فضل حفظ القرآن الكريم

وخلال كلمته، أشار الشيخ حماده سلام بالأوقاف، إلى أن الله عز وجل يصطفي حفظة القرآن الكريم ولذا قال ربنا «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»، ولذا يجب علينا أن نوصي أولادنا بأن يتخلقوا بآداب القرآن الكريم لأنه لا فائدة من صدر حوى القرآن ولم يؤثر في جوارحه ولذا قال الحق سبحانه وتعالى «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» ومن حق التلاوة العمل بالقرآن الكريم.