فنلندا تتعهد بمنح أوكرانيا 29 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية‎‎

تعهدت فنلندا بمنح أوكرانيا 29 مليون يورو كمساعدات إنسانية ودعمًا للتعاون الإنمائي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفنلندية نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية، للتعامل مع الأزمة الراهنة في أوكرانيا، :«يحتاج الناس إلى الغذاء والمأوى والأدوية ويحتاج الأطفال إلى الذهاب إلى المدرسة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن دعمنا يجب أن يساعد أوكرانيا على التعافي من الأزمة».

سكيناري: تسليم 5 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية الفنلندية

وقال وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية الفنلندي فيل سكيناري، إن بلاده تعهدت بتخصيص 15 مليون يورو للمساعدات الإنسانية و 14 مليون يورو للتعاون الإنمائي، للمساعدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية ومساعدة أوكرانيا على التعامل مع تداعيات الأزمة.

سيتم تسليم 5.4 مليون يورو عبر برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وأوضح المسئول الفنلندي أنه سيتمّ تسليم 5 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية الفنلندية من خلال الصندوق الإنساني الأوكراني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، والذي يدعم بشكل مباشر الأمن الغذائي والخدمات الصحية والإقامة في حالات الطوارئ وعمل منظمات المجتمع المدني المحلية.

كما سيتمّ تسليم 5.4 مليون يورو من خلال شريكين مهمين آخرين لفنلندا في أوكرانيا، وهما برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فيما يتمّ توجيه بعض المساعدات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني الفنلندية، كما يقومون بإيصال الإغاثة الطارئة إلى مولدوفا، التي تستضيف العديد من اللاجئين الأوكرانيين، حسبما أفادت «يوكرينفورم».