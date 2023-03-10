ماكرون: لن نسمح بتحول الأزمة في أوكرانيا إلى حرب عالمية

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن بلاده وبريطانيا لن تسمحا بتحول الأزمة فى أوكرانيا إلى حرب عالمية، بحسب «روسيا اليوم».

ماكرون: لا ينبغي لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك فى العاصمة الفرنسية باريس: «نشاطر المملكة المتحدة نفس الموقف تجاه أوكرانيا: لا ينبغي لروسيا أن تنتصر في هذه الأزمة، ونحن نساعد أوكرانيا على الصمود منذ اليوم الأول لها، كما نفعل كل ما في وسعنا كي لا تعمّ هذه الحرب العالم».

يذكرأن، استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، فى قصر الإليزيه، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك والذى وصل باريس لحضور قمة ثنائية تهدف إلى «تجديد» التحالف بين فرنسا والمملكة المتحدة بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

ومن المنتظر أن يجري الزعيمان في قصر الإليزيه محادثات ثنائية، قبل غداء عمل يعقبه مؤتمر صحفي يُعقد في الثالثة مساء بتوقيت باريس.

سوناك: الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب بل ضرورية

وتأتي هذه القمة الفرنسية البريطانية، السادسة والثلاثون والمخصصة لبحث العديد من ملفات التعاون الثنائي منها الأمن ومساعدة أوكرانيا والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل خمسة عشر يوما من استقبال الملك تشارلز الثالث، في باريس آخر الشهر الجاري في أول زيارة له خارج المملكة المتحدة منذ توليه العرش.

وقبل وصوله بوقت قصير إلى الإليزيه، قال سوناك في بيان: «إن تاريخنا الطويل وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب بل ضرورية».

وتابع: «في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات جديدة وغير مسبوقة، من الضروري تعزيز أسس تحالفنا لنكون على استعداد لمواجهة تحديات المستقبل».